ФИА уволила главу по вопросам разнообразия и инклюзивности. Женщина отреагировала

Международная автомобильная федерация (ФИА) уволила Сару Мариани с поста главы по вопросам устойчивости, разнообразия и инклюзивности. Этот пост женщина занимала на протяжении 18 месяцев.

«Есть жизнь и за пределами ФИА. Жизнь, в которой ценятся талант и преданность делу. Где женщины, занимающие руководящие должности, могут добиваться успеха и чувствовать, что их ценят и уважают. К сожалению, пришло время прощаться. Мне понравилось это путешествие, и я наслаждалась каждой его минутой. Не ожидала, что всё закончится так внезапно, но жизнь продолжается», — приводит слова Мариани BBC.

Отмечается, что должность, которую занимала Мариани, была упразднена в рамках внутренней реструктуризации. Ожидается, что её обязанности будут распределены между двумя отдельными подразделениями.

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