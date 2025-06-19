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Председатель Сената Италии считает, что Бриаторе мог бы привести к успеху «Феррари»

Председатель Сената Италии считает, что Бриаторе мог бы привести к успеху «Феррари»
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Председатель Сената Италии Иньяцио Ла Русса считает, что его друг и исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе мог бы привести «Феррари» к успеху, если бы занял должность руководителя команды.

«Флавио — мой хороший друг. Что бы Бриаторе ни делал, он всегда делает это очень хорошо. Однако я не думаю, что сейчас для успешного управления «Феррари» достаточно быть великим менеджером. В отличие от своего сына, я плохо разбираюсь в двигателях, но верю, что требуется нечто большее, чем просто замена менеджера команды [для достижения успеха]. Хотя Бриаторе способен не только расти, но и достигать своих целей», — приводит слова Ла Руссы портал GPblog.

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