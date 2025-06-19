«Больше титулов». Дорнбос назвал команду Формулы-1, куда может перейти Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может заинтересоваться возможностью продолжить карьеру в немецкой команде «Мерседес».

«Я бы не исключал, что Макс перейдёт в другую команду. В команду, которая может дать ему инструменты для завоевания большего количества чемпионств. Едва ли можно рассчитывать, что «Ред Булл» выиграет ещё четыре или пять чемпионских титулов в ближайшие восемь лет. Командой, которая могла бы этого добиться, на мой взгляд, является «Мерседес», — сказал Дорнбос на канале The Pit Talk Podcast в YouTube.

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