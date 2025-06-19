Карлос Сайнс вошёл в топ-10 гонщиков в истории Формулы-1 по одному из показателей
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Испанец Карлос Сайнс вошёл в десятку пилотов в истории Формулы-1, набиравших очки по итогам гонок. После недавнего Гран-при Канады представитель «Уильямса» в 150-й раз в карьере оказался в очковой зоне, финишировав на 10-й позиции. В настоящий момент испанец занимает 10-е место в соответствующей графе статистики в истории Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
Отметим, что лидером является пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который набирал очки по итогам 323 гонок. На второй позиции располагается соотечественник Сайнса Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (266), а тройку сильнейших замыкает легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер (221).
«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:
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