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Исак Хаджар назвал самого быстрого и лучшего пилота Ф-1 в истории

Исак Хаджар назвал самого быстрого и лучшего пилота Ф-1 в истории
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20-летний пилот итальянского коллектива «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар назвал самого быстрого и лучшего пилота в истории «Королевских гонок».

«Для меня Айртон Сенна является самым быстрым гонщиком в истории. И я думаю, что лучший гонщик в истории — это Льюис Хэмилтон. Но самый быстрый — это, безусловно, Айртон», — приводит слова Хаджара портал Sportskeeda.

К настоящему моменту французский пилот занимает 10-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 21 очко. А сам итальянский коллектив располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов.

Ранее Хаджар рассказал, с кого он берёт пример в Формуле-1.

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