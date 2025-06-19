Макс Ферстаппен представил топ своих любимых трасс, которые должны быть в календаре Ф-1

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен представил топ своих любимых трасс, которые обязательно должны присутствовать в календаре Ф-1.

«Трассы, которые, по моему мнению, заслуживают «отдельного статуса» и всегда должны быть в календаре, чисто по спортивным соображениям, — это Спа, Зандворт, Сильверстоун, Имола, Сузука и Бразилия. Ещё мне нравится петля Нюрбургринга, но современные машины едва ли будут там гоняться», — приводит слова Ферстаппена издание Formule1.

Ранее Дорнбос назвал команду Формулы-1, куда может перейти Ферстаппен.