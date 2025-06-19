Дорнбос высказался о перспективах Расселла в случае перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос поделился мнением о потенциальном перехода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес» и перспективах гонщика немецкой команды Джорджа Расселла в случае реализации такого варианта.

«Джорджу, вероятно, придётся отойти в сторону, если придёт Макс. Кроме того, у Джорджа нет контракта на следующий год. Но он делает то, что у него лучше всего получается. Это усложняет жизнь Тото, ведь парень выигрывает гонки. Он единственный победитель Гран-при в этом году после Оскара Пиастри, Ландо Норриса и Макса», — сказал Дорнбос на канале The Pit Talk Podcast в YouTube.

Напомним, Расселл одержал победу на недавнем Гран-при Канады.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: