«Безумие». Хэмилтон высказался о проблеме своего детства, ставшей сейчас ещё актуальнее

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о некоторых социальных проблемах, которые стали особенно актуальными после стремительного распространения социальных сетей.

«Стало ли сейчас сложнее избегать таких проблем, как травля или троллинг, когда всё является цифровым? Так и есть. Думаю, все с этим сталкиваются. На самом деле я больше беспокоюсь за детей, которые очень рано знакомятся с социальными сетями, потому что, когда мы были детьми – когда я был ребёнком – социальных сетей не было, поэтому травля могла быть в школе, но, когда приходишь домой, оказываешься в безопасном месте, и только на следующий день сталкиваешься с этим опять. У меня есть друзья с детьми, у которых проблемы с травлей. Надо мной издевались в детстве, и это ужасно. Безумие, что вокруг всё ещё так много негатива», — сказал Хэмилтон в интервью Bitdefender.

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