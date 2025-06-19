Штайнер объяснил, почему отказался бы от предложения занять пост руководителя «Феррари»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, почему отказался бы от предложения занять пост руководителя итальянского коллектива «Феррари».

«Согласился бы и я перейти в «Феррари» на пост руководителя? Нет, конечно. Вспомните, через что пришлось пройти Фреду за последние два года. Если вы знаете, что вас ожидают трудности, то зачем подвергать себя этому?» — приводит слова Штайнера портал F1oversteer.

Ранее в прессе появились слухи, что нынешний руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр может лишиться своей должности ввиду неудачных выступлений команды в текущем сезоне Ф-1.