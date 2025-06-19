Р. Шумахер ответил, что в «Макларене» должны сделать, чтобы Норрис стал успешнее

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер объяснил, что в «Макларене» должны сделать, чтобы пилот команды британец Ландо Норрис показывал более успешные выступления.

«Норрису нужно сосредоточиться на своей работе и делать то, в чём он действительно силён — быстро водить машину. Он может это делать и делает это хорошо. В Монреале он был быстрее Пиастри, но допустил серьёзные ошибки как в квалификации, так и в гонке. Я думаю, он чувствует, что за ним слишком пристально наблюдают, в том числе и со стороны команды. Удивительно, что инженеры постоянно пытаются давать ему подсказки по радио. В будущем вам не следует этого делать — просто позвольте ему вести машину», — приводит слова Шумахера портал GPblog.