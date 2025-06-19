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Брэд Питт получил возможность пилотировать болид команды Формулы-1 «Макларен»

Брэд Питт получил возможность пилотировать болид команды Формулы-1 «Макларен»
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Голливудский актёр Брэд Питт получил возможность сесть за руль болида Формулы-1. Как информирует Racingnews365, британская команда «Макларена» предоставила Питту автомобиль 2023 года MCL60, который актёр сможет пилотировать на трассе в Остине.

Отмечается, что вчера, 18 июня, Брэд наблюдал, как машину на тестах пилотировали боевой пилот «Макларена» Ландо Норрис и участник молодёжной программы команды Алекс Данн. В четверг, 19 июня, за руль должен сесть и сам Питт.

Напомним, 23 июня состоится мировая премьера художественного фильма «Формула-1», в главной роли которого снялся Питт. Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон является одним из продюсеров картины.

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