Хорнер подтвердил, что в «Феррари» предлагали ему пост руководителя команды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вновь сообщил, что слухи о его уходе из команды не имеют никакой связи с реальностью, а также заявил, что не рассматривает вариант с отставкой.

«Я польщён, что в других командах рассматривают мою кандидатуру. В прошлом в «Феррари» действительно обращались ко мне. Но моё сердце принадлежит «Ред Булл». Я чувствую огромную преданность со стороны всех сотрудников, а также поддержку компании.

Доход нашей команды составляет € 250 млрд за счёт спонсорских и маркетинговых контрактов. Это огромный бизнес. Более того, спортивные результаты, достигнутые за все эти годы, говорят сами за себя. Мы выиграли 124 из 402 гонок, в которых участвовали, и в общей сложности завоевали 14 чемпионств.

А уход в отставку никогда не был для меня вариантом. То же самое касается и людей вокруг меня. Я всегда чувствовал большую поддержку со стороны нескольких преданных людей в организации. Но я предпочитаю не вникать слишком глубоко в эту тему», — приводит слова Хорнера портал La Gazzetta dello Sport.