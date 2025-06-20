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Названа сумма, которую обнаружили у арестованного брата экс-руководителя «Альпин»

Названа сумма, которую обнаружили у арестованного брата экс-руководителя «Альпин»
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Уильям Оукс, брат бывшего руководителя команды «Альпин» Оливера Оукса, был освобождён под залог в преддверии судебного процесса по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом информирует Speedcafe.

Напомним, ранее сообщалось, что Уильям был арестован ещё 1 мая, так как у него была обнаружена при себе крупная сумма наличных денег «криминального происхождения». По сведениям источника, речь идёт о сумме в 831 885 фунтов ($ 1,1 млн), € 46 120 ($ 53 тыс.) и $ 10 тыс. Полиция считает, что деньги добыты преступным путём.

Также отмечается, что Оукс не признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

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