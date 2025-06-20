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Эксперт назвал единственный карьерный шаг, на котором сосредоточен Расселл

Эксперт назвал единственный карьерный шаг, на котором сосредоточен Расселл
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Известный эксперт и журналист Нейт Сандерс поделился мнением о потенциальном переходе гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в «Астон Мартин». Напомним, действующий контракт Расселла с немецкой командой рассчитан до конца 2025 года.

«Переход в «Астон Мартин»? На данный момент это кажется нереалистичным. Он сосредоточен только на подписании нового контракта с «Мерседесом». На самом деле он даже не хочет разговаривать с другими командами», — сказал Сандерс в подкасте Unlapped.

Ранее о перспективах Расселла в случае перехода Макса Ферстаппена в «Мерседес» высказался бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос.

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