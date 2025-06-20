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Эксперт ответил, кого заменит Расселл в случае ухода в «Астон Мартин»: Алонсо или Стролла

Эксперт ответил, кого заменит Расселл в случае ухода в «Астон Мартин»: Алонсо или Стролла
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Известный эксперт и журналист Нейт Сандерс поделился мнением о гипотетическом переходе гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в «Астон Мартин».

«Совершенно очевидно, что команды в паддоке осведомлены о ситуации, а именно, что Тото Вольф ещё не решил, хочет ли он предложить Джорджу Расселлу новый контракт или, быть может, получится заполучить Макса Ферстаппена. И для «Астон Мартин» следить за ситуацией есть смысл. Мы уже говорили об этом раньше: будет ли это замена Фернандо Алонсо или Лэнса Стролла? Как ни странно, я считаю, что это была бы замена Алонсо», — сказал Сандерс в подкасте Unlapped.

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