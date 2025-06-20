«Даже мечтать не могу». Ландо Норрис — об успехах одного из нынешних пилотов Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об успехах семикратного чемпионата Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, который сейчас выступает за «Феррари».

«Даже и мечтать не могу, чтобы добиться того, чего на трассе добился он. Завоевать один титул было бы круто, но он пошёл дальше, став чемпионом семь раз и одержав сотни побед», — приводит слова Норриса F1oversteer.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 79 очков. Норрис располагается на второй позиции. На его счету 176 баллов. Лидером является напарник Ландо Оскар Пиастри, у которого 198 очков.

Материалы по теме «Безумие». Хэмилтон высказался о проблеме своего детства, ставшей сейчас ещё актуальнее

Главные новости дня: