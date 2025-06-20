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Штайнер: Вассёр может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»

Штайнер: Вассёр может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном уходе Фредерика Вассёра с поста главы «Феррари». Ранее о возможной отставке специалиста написало сразу несколько итальянских СМИ.

«Если вспомнить исторические примеры, то мы увидим, что Вассёр может стать следующим козлом отпущения. Не знаю, насколько осведомлена пресса, и насколько эти истории правдивы, если они вообще правдивы, но, безусловно, на него оказывается давление. Это «Феррари». Если не выигрываешь в течение трёх лет, на тебя начинают давить», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

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