Эксперт назвал подлинную причину протеста «Ред Булл» против Расселла в Канаде

Журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился мнением о протесте австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла по итогам Гран-при Канады. Коллектив из Австрии тогда указывал на два возможных нарушения со стороны британца. Во-первых, Джордж резко затормозил позади машины безопасности. Во-вторых, в «Ред Булл» полагали, что в определённые моменты гонщик «Мерседеса» отставал от сейфти-кара сильнее, чем разрешается правилами.

«Ред Булл» подавал протест, потому что они всё ещё опасаются, что Ферстаппен может каким-то образом уйти в следующем году и, возможно, перейти в «Мерседес». Победа Расселла и его классное выступление были на самом деле идеальными. И, конечно, в «Ред Булл» захотели показать своему гонщику: «Эй, мы сделаем для тебя всё что угодно, даже подадим протест, каким бы безнадёжным он ни был», — сказал Шмидт на канале ams.F1 в YouTube.

Ферстаппен пошутил про Джорджа Расселла и пейнтбол: