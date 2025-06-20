Никита Мазепин: из-за санкций был вынужден завершить карьеру на пике

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин заявил, что завершил профессиональную карьеру из-за персональных санкций.

«Можно очень долго говорить о том, с чем наши спортсмены столкнулись после событий 2022 года. С той несправедливостью… Сам знаю не понаслышке. Я выступал в Формуле-1 и из-за санкций был вынужден завершить свою карьеру на пике. После этого мы основали фонд, который помог более 150 спортсменам найти себя. Но все усилия, которые приложили мы, конечно, несравнимы с усилиями Министерства спорта», — сказал Мазепин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, в Формуле-1 Мазепин выступал за команду «Хаас», которая расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года. В том же году он оказался под санкциями Европейского союза.

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