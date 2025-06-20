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Норрис рассказал, чем больше всего гордится Хэмилтон в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом

Норрис рассказал, чем больше всего гордится Хэмилтон в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис в шутку высказался о гонщике «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, который является одним из продюсеров художественного фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

«Больше всего Льюис гордится тем, что в съёмках фильма участие приняла его собака, Роско», — сказал Норрис на премьерном показе фильма.

Фото: официальная страница собаки Хэмилтона в соцсетях

Напомним, мировая премьера художественного фильма «Формула-1» состоится 23 июня.

Ранее сообщалось, что британская команда Формулы-1 «Макларен» предоставила Питту автомобиль 2023 года MCL60, который актёр получил возможность пилотировать на трассе в Остине.

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