Норрис рассказал, чем больше всего гордится Хэмилтон в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в шутку высказался о гонщике «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, который является одним из продюсеров художественного фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.
«Больше всего Льюис гордится тем, что в съёмках фильма участие приняла его собака, Роско», — сказал Норрис на премьерном показе фильма.
Фото: официальная страница собаки Хэмилтона в соцсетях
Напомним, мировая премьера художественного фильма «Формула-1» состоится 23 июня.
Ранее сообщалось, что британская команда Формулы-1 «Макларен» предоставила Питту автомобиль 2023 года MCL60, который актёр получил возможность пилотировать на трассе в Остине.
Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1: