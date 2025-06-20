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Менеджер Бедрина рассказал о тестах Никиты в Формуле-Е

Менеджер Бедрина рассказал о тестах Никиты в Формуле-Е
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Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин высказался о тестах Никиты в Формуле-Е в составе команды DS PENSKE.

«Это была довольно долгая, плановая работа, и вот сейчас количество перешло в качество: хорошие результаты, хорошая репутация пилота, хорошие отношения с рядом команд и программ.

Рано говорить о долгосрочных планах, но можно с уверенностью сказать, что это объявление очень важно в политическом плане, в плане пиара. «Пенске» — это очень большая структура, и быть частью этой структуры — всегда серьёзная история, есть много вариантов дальнейшего развития. Команда Формулы-Е вовсе не автономна от остальной «Пенске». Это связанный механизм.

Если ты хорошо себя проявил в составе программы развития DS PENSKE, у тебя появляется много потенциальных возможностей — существенно больше, чем если бы ты членом этой программы не был. Мне особенно приятно, что это наш, российский пилот — с учётом всех обстоятельств. Нет никакого предвзятого отношения», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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