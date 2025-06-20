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Менеджер Бедрина: был бы счастлив, если бы удалось закрепиться в Формуле-Е

Менеджер Бедрина: был бы счастлив, если бы удалось закрепиться в Формуле-Е
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Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин высказался о перспективах Никиты в автоспорте.

«Я был бы счастлив, если бы удалось закрепиться в Формуле-Е. Это очень хорошая история: раскрученная, с большими бюджетами. И если ты там закрепился, то всегда есть варианты с другими чемпионатами. К тому же у Бедрина огромный запас по возрасту.

Поживём — увидим. Надо двигаться шаг за шагом. Сейчас мы сосредоточены на тестах новичков, а дальше всё зависит от многих обстоятельств. Для начала нужно просто хорошо выполнять каждый из этих шагов. Хорошо проявил себя здесь — появляется следующая возможность. Воспользовался и ей — двигаемся дальше», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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