Штайнер: в какой-то момент в «Макларене» начнут применять командную тактику

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о столкновении пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Это была грубая ошибка, и это признал сам Ландо. Ты не можешь позволить себе допускать такие ошибки, если хочешь выиграть титул. Думаю, Норрис не возьмёт титул в этом году. При этом вы знаете, что я высоко оцениваю Ландо как гонщика, однако проблема в том, что в таких ситуациях он постоянно теряет голову. Думаю, в какой-то момент в команде начнут применять командную тактику. Возможно, они это не признают публично, но мы можем увидеть подобное.

Сейчас команда должна думать о преследователях. Да, у них по-прежнему есть хорошее преимущество в Кубке конструкторов, однако в прошлом году «Ред Булл» тоже поначалу лидировал, а «Макларен» догонял. Так что да, им стоит быть осторожными.

«Макларену» очень повезло, что Норрис не выбил Пиастри своим манёвром. Тогда всё было бы кончено. Не знаю, как Пиастри не получил прокол колеса в этом эпизоде», — приводит слова Штайнера RacingNews365.