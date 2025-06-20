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Леклер рассказал, что его впечатлило в Хэмилтоне

Леклер рассказал, что его впечатлило в Хэмилтоне
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём напарнике, семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.

«Я ждал много от перехода Хэмилтона в «Феррари». Ведь от столь успешного гонщика ожидаешь и очень высокой скорости, и каких-то особенных приёмов с точки зрения пилотажа. Так и вышло. Например, я был очень удивлён тем, как Льюис работает на торможениях. Его поздние торможения и правда впечатляют. Мне всегда в ходе карьеры удавались поздние торможения в сравнении с моими напарниками, такой особенности пилотажа я не наблюдал у своих напарников. Но Льюис в этом вопросе находится на ступень выше.

Это меня удивило. В остальном меня впечатлило то, какой дисциплины придерживается Льюис в работе. Это то, в чём я буду брать с него пример. У всех нас есть свои интересы, своя страсть к чему-то, есть какие-то проекты вне Формулы-1, однако для всех нас главное — оставаться сосредоточенными на гонках. И подход Льюиса к этому впечатляет», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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