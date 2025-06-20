Вильнёв: перспектива дисквалификации влияет на пилотаж Ферстаппена

Чемпион мира 1996 года Жак Вильнёв высказался о пилотаже четырёхкратного и действующего обладателя титула Макса Ферстаппена.

«Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена. Последнее, что сейчас нужно Ферстаппену — пропускать Гран-при. Возможно, Максу даже хватало темпа, чтобы побороться в Канаде с Джорджем Расселлом за победу. Он был впереди «Макларена», что очень важно. Он должен был брать большие очки. Уверен, что в «Ред Булл» состоялось довольно интенсивное обсуждение ситуации и того, как Максу нужно вести себя по ходу уикенда.

Думаю, они говорили в том числе и о том, что на публике поведение остаётся прежним, но Макс понимает, что он не может снова ошибаться. Они не могут позволить себе отказаться от борьбы за чемпионат из-за дисквалификации. Макс хорошо стартовал, однако он почти не атаковал. Не прессинговал соперников. Обычно мы видим, что на первом круге Макс работает на пределе. В этот раз такого не было. Он хорошо контролировал свои эмоции и то, как проводил ту гонку», — приводит слова Вильнёва Crash.