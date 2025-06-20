Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: перспектива дисквалификации влияет на пилотаж Ферстаппена

Вильнёв: перспектива дисквалификации влияет на пилотаж Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Жак Вильнёв высказался о пилотаже четырёхкратного и действующего обладателя титула Макса Ферстаппена.

«Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена. Последнее, что сейчас нужно Ферстаппену — пропускать Гран-при. Возможно, Максу даже хватало темпа, чтобы побороться в Канаде с Джорджем Расселлом за победу. Он был впереди «Макларена», что очень важно. Он должен был брать большие очки. Уверен, что в «Ред Булл» состоялось довольно интенсивное обсуждение ситуации и того, как Максу нужно вести себя по ходу уикенда.

Думаю, они говорили в том числе и о том, что на публике поведение остаётся прежним, но Макс понимает, что он не может снова ошибаться. Они не могут позволить себе отказаться от борьбы за чемпионат из-за дисквалификации. Макс хорошо стартовал, однако он почти не атаковал. Не прессинговал соперников. Обычно мы видим, что на первом круге Макс работает на пределе. В этот раз такого не было. Он хорошо контролировал свои эмоции и то, как проводил ту гонку», — приводит слова Вильнёва Crash.

Материалы по теме
Пытался ли Расселл подставить Ферстаппена под штраф и почему Норрис грубо ошибся? Разбор
Эксклюзив
Пытался ли Расселл подставить Ферстаппена под штраф и почему Норрис грубо ошибся? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android