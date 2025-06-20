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Браторе: команда довольна Франко Колапинто

Браторе: команда довольна Франко Колапинто
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о Франко Колапинто.

«Не думаю, что стоит обращать внимание на слухи. Сейчас команда довольна Франко Колапинто. Франко — часть команды. Не знаю, откуда берутся слухи. Проблема в том, что в прессе постоянно публикуется всякая чушь. И это ваша вина, а не наша. Эта чушь идёт из Аргентины, в основном оттуда.

Не стоит спрашивать, почему вы сами распространяете всю эту чушь о Франко. Ответственность лежит на вас. Если вы продолжите в том же духе, то это не пойдёт на пользу Франко. Вы должны поддерживать Франко, а не давить на него.

В соцсетях полно идиотов. Но аргентинским журналистам стоит защищать своего пилота. Он ещё молодой парень и только пришёл в команду. И понятно, что поначалу ему непросто. Но он начинает доверять машине и всё больше её чувствовать», — приводит слова Бриаторе GPBlog.

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