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Марко оценил перспективы приглашения Хюлькенберга в «Ред Булл»

Марко оценил перспективы приглашения Хюлькенберга в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте «Ауди» немце Нико Хюлькенберге.

«Я должен сказать, что он добился больших успехов после своего неожиданного возвращения. Может быть, даже хорошо, что он не получил место напарника Макса. Мы обсуждали это. Потом Перес выиграл гонку в Бахрейне, и это было как раз в то время, когда мы хотели принять решение. Это заставило нас выбрать Серхио.

У него длительный контракт с «Ауди». Я бы от этого не отказывался», — приводит слова Хельмута Марко Sky Sport Germany.

Ранее неоднократно сообщалось, что Хюлькенберг был одним из кандидатов на место второго пилота в «Ред Булл».

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