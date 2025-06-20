Монтойя не считает, что Норрис проиграл чемпионат после аварии в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о сражении за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Ландо может победить в Австрии и Сильверстоуне. Он был намного быстрее Оскара в прошлом году в Сильверстоуне, даже когда выиграл Оскар. Однако сейчас они начали использовать командную тактику.

«Макларену» нужно помнить о Ландо в более широкой перспективе. Инженеры должны сказать ему: «Ты можешь его победить, но будь умён». Кто-то должен напомнить Ландо о том, что всё выигрывается на большой дистанции. Он не думает об этом. Оскар думает, в отличие от него», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи GPBlog.