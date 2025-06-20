Култхард рассказал, что его впечатляет в Ферстаппене за пределами трассы

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о четырёхкратном и действующем чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Что я нахожу таким впечатляющим, таким невероятным в Максе, так это то, как он может делать то, что он делает, оставаясь при этом очень приземлённым и нормальным человеком. Есть очень много примеров исключительных людей в других видах спорта, в других отраслях, которые считают себя выше этого. Для меня это заслуга воспитания Ферстаппена. Того, кто вёл его по пути от картинга до того, где он находится сейчас

Я очень впечталён тем, как Макс относится к людям, скажем, в обычной жизни, когда он в паддоке, когда он делает все эти вещи. Это не обычная жизнь. Это его профессия. Вокруг него много людей, и сложно ждать, что все люди будут в этой среде нормальными.

Конечно, я живу по другую сторону этого сейчас, когда некоторые люди могут помнить меня по прошлому, однако я могу ходить по паддоку, стоять у кофейного фургона в паддоке, и никто меня не потревожит», — приводит слова Култхарда GPBlog.