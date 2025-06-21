Президент РАФ Ротенберг высказался о возможности возвращения Формулы-1 в Россию

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг высказался о возможности возвращения Формулы-1 в Россию.

— Как думаете, как скоро в Россию вернутся международные гонки и в частности Формула-1?

— Сейчас Канада забрала Формулу-1. Чтобы заново привести, надо у кого-то забрать и передать другой стране. Главное — выступать, а дальше время покажет. Думаю, что в будущем всё должно измениться и вернуться на круги своя, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Гран-при России проводился на «Сочи Автодроме» с 2014 по 2021 год. В 2023 году гонка должна была переехать на «Игора Драйв» в Ленинградской области. Чемпионат перестал проводить гонку в России в 2022 году из-за ситуации на Украине.