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Борис Ротенберг рассказал о разговоре со Шварцманом насчёт выступлений под флагом Израиля

Борис Ротенберг рассказал о разговоре со Шварцманом насчёт выступлений под флагом Израиля
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Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг высказался о российско-израильском пилоте Роберте Шварцмане, ныне выступающем в IndyCar.

— Следите ли вы за Робертом Шварцманом? Недавно ярко выступил на «Инди-500».
— Конечно, я смотрю за ним. Но он не достиг того, к чему шёл. Последнее, что я для него сделал, — роль тест-пилота «Феррари», он довольно хорошо там выступал. Сейчас он ушёл в IndyCar, выступает за «Прему», один раз взял поул-позишен. Там очень сложно, у меня Миша Алёшин выступал — серьёзное испытание. Дай бог, чтобы у него получилось.

Он приходил ко мне: «Я хочу поменять паспорт». Я ему сказал: «Слушай, это твой выбор. Просто мы в тебя столько вложили для того, чтобы ты был российским пилотом». Правда, сейчас пишут «израильский и российский пилот». В него было вложено много средств, он был одним из самых перспективных пилотов, который был близок к Формуле-1, на самом деле, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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