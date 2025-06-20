«Моя уверенность в себе не изменилась». Лоусон — о переходе в «Рейсинг Буллз»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о своём переходе из «Ред Булл» в младшую команду концерна.

«В конце концов, для меня ничего не изменилось. Хотя у меня и не было возможности показать, на что я способен в составе «Ред Булл», для меня произошедшее мало что меняет. Если кто-то другой испытывает трудности в этой машине, это не делает эту машину лучше или хуже для меня, так что я просто сосредоточен на том, чтобы показать максимум за рулём моей машины.

Моя уверенность не изменилась с прошлого года, она не изменилась ни в «Ред Булл», ни в «Рейсинг Буллз». Было здорово набрать очки в Монако, и, хотя это и придало мне уверенности, для меня это не изменилось с начала года», — приводит слова Лоусона RacingNews365.