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Дорнбос рассказал, в чём заключается работа тест-пилота в Формуле-1

Дорнбос рассказал, в чём заключается работа тест-пилота в Формуле-1
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Бывший гонщик, ныне эксперт Роберт Дорнбос рассказал, в чём заключается работа тест-пилота в команде Формулы-1.

«Будучи тест-пилотом, ты ощущаешь себя манекеном. Тебе приходится проверять всё. Срок службы передних крыльев, гибкость, не сломаются ли они в конце прямой из-за слишком большой нагрузки. Вот что ты делаешь, будучи тест-пилотом», — приводит слова Роберта Дорнбоса GPBlog.

Ранее Дорнбос высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может заинтересоваться возможностью продолжить карьеру в немецкой команде «Мерседес».

Дорнбос работал в «Ред Булл» в качестве тест-пилота до 2007 года, кроме того, на его счету несколько Гран-при в составе австрийской команды.

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