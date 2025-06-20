Палмер: случившееся в Канаде — сигнал того, как далеко готов зайти Норрис

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«То, что случилось в Канаде — намёк на то, какие намерения у Норриса относительно рисков, на которые он готов пойти в борьбе с напарником. Это показывает, что время для любой видимости командной работы прошло и что в оставшихся гонках сезона перчатки будут сброшены и начнётся настоящая борьба между напарниками.

При этом у Пиастри сейчас самое большое за сезон преимущество по очкам в чемпионате, а у Норриса теперь будет неделя, чтобы пожалеть о случившемся и подумать, что он мог бы сделать иначе», — приводит слова Палмера RacingNews365.