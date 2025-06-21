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Стала известна дата суда над братом экс-руководителя «Альпин»

Стала известна дата суда над братом экс-руководителя «Альпин»
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Уильям Оукс, брат бывшего руководителя команды «Альпин» Оливера Оукса, предстанет перед судом в апреле 2027 года. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Напомним, ранее сообщалось, что Уильям был арестован ещё 1 мая, так как у него была обнаружена при себе крупная сумма наличных денег «криминального происхождения». По сведениям источника, речь идёт о сумме в £ 831 885 ($ 1,1 млн), € 46 120 ($ 53 тыс.) и $ 10 тыс. Полиция считает, что деньги добыты преступным путём.

Оукс не признал себя виновным по всем пунктам.

Напомним, вскоре после ареста брата Оукс покинул пост руководителя французской команды.

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