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Борис Ротенберг назвал предательством выступление россиян в гонках под чужим флагом

Борис Ротенберг назвал предательством выступление россиян в гонках под чужим флагом
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Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг высказался о выступлении российских гонщиков под флагами других государств в международных сериях.

— Нужно ли сейчас российским гонщикам стремиться выступать за рубежом, пусть и под нейтральным флагом или, скажем, флагом Израиля, как в случае с Шварцманом?
— Только не меняя паспорт, иначе это предательство получается. Если они ездят под нейтральным флагом, тут двоякая история — какие бумаги они подписывают?

Сейчас мои ребята ездили в Дубае, Абу-Даби, они ехали под российскими лицензиями, машина была разукрашена в российский флаг. Они были под нейтральным флагом, но все знали, что они из России, что это российская команда. И флажок напротив команды висел российский. В таких условиях я дал добро выступать. Они не подписывали никаких бумаг, чтобы изменить своей родине, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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