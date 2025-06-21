«Можно восхищаться». Ферстаппен — о сезоне 2021 года

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о сезоне 2021 года, в котором завоевал свой первый титул.

«Я уже говорил, что не хотел бы пережить Гран-при Абу-Даби — 2021 ещё раз. Я бы предпочёл этого не делать, потому что боюсь, что у меня самого случится сердечный приступ. Тот сезон был очень напряжённым, особенно на последнем круге последней гонки.

Снимут ли по нему кино? Что ж, мне не обязательно потом видеть себя в кино! Но в 2021-м две команды работали на пределе своих возможностей. И это то, чем можно восхищаться, что есть хорошо для спорта. Две команды, которые допустили так мало ошибок за весь сезон, это было очень красиво и необычно», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.