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«Будут и более сложные моменты». Норрис — о взаимоотношениях с Пиастри

«Будут и более сложные моменты». Норрис — о взаимоотношениях с Пиастри
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» рассказал о своих взаимоотношениях с напарником Оскаром Пиастри.

«Я думаю, мы очень хорошо работаем как товарищи по команде. И, на мой взгляд, мы очень помогаем коллективу. Было много примеров, когда дела шли не так гладко, как раньше, и команды шли по нисходящей спирали. Мы как коллектив хотим этого избежать, это наш приоритет. Но это трудно предугадать.

Я всегда ладил с партнёрами по команде, потому что это то, что я всегда хотел делать. Конечно, это даже не вопрос — я хочу победить их и сделаю всё, что в моих силах, чтобы победить того, против кого я выступаю, и это касается и моего партнёра по команде. Но это не значит, что если кто-то пошутил, то мы не можем смеяться над этим вместе. Сейчас мы ладим, но будут и более сложные моменты. Нет смысла пытаться угадать, какими они будут», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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