Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер сказал, кого бы назначил вместо Вассёра в «Феррари»

Ральф Шумахер сказал, кого бы назначил вместо Вассёра в «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер назвал специалиста, которого бы назначил вместо руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Если бы мне пришлось выбирать сегодня, я бы выбрал Андреаса Зайдля. Но Андреас Зайдль не может сделать это в одиночку. Ему нужна структура.

Но в «Феррари» проблема не в Вассёре. Ходят слухи, что это Фред спускает всё на тормозах, но это неправда. На самом деле многие вещи не выполняются так, как должны, несмотря на просьбы», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Зайдль — немецкий инженер и менеджер по автоспорту. Ранее он был генеральным директором проекта «Ауди», но был уволен через четыре месяца и заменён Маттиа Бинотто, а до этого руководил «Маклареном».

Материалы по теме
«Будут и более сложные моменты». Норрис — о взаимоотношениях с Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android