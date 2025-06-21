Ральф Шумахер сказал, кого бы назначил вместо Вассёра в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер назвал специалиста, которого бы назначил вместо руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра.

«Если бы мне пришлось выбирать сегодня, я бы выбрал Андреаса Зайдля. Но Андреас Зайдль не может сделать это в одиночку. Ему нужна структура.

Но в «Феррари» проблема не в Вассёре. Ходят слухи, что это Фред спускает всё на тормозах, но это неправда. На самом деле многие вещи не выполняются так, как должны, несмотря на просьбы», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Зайдль — немецкий инженер и менеджер по автоспорту. Ранее он был генеральным директором проекта «Ауди», но был уволен через четыре месяца и заменён Маттиа Бинотто, а до этого руководил «Маклареном».