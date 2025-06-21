Расселл — о Хэмилтоне: когда ты семикратный чемпион, всё, что меньше победы, — провал

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл высказался о форме семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

«Я думаю, когда ты семикратный чемпион мира, всё, что меньше победы, — это провал. Ты, вероятно, заставляешь себя и свою команду выходить за пределы возможного, пытаясь добиться этих великих результатов, и это может быть потенциально контрпродуктивно.

Что я увидел в прошлом году, так это то, что, когда он показывал свою лучшую форму, он был настоящим соперником для меня и он водил машину удивительно. Мы видели это в Сильверстоуне в прошлом году, видели в Китае в этом году. Для всех нас, если ты не в оранжевой машине в данный момент, шансы на победу малы, и для всех нас это заставляет нервничать.

Это расстраивает меня, это расстраивает Шарля Леклера, он такой отличный гонщик и не имел шанса на чемпионство с 2022 года, но такова природа этого спорта», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.