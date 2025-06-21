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Экс-пилот Ф-1: втайне надеялся, что Хэмилтон станет чемпионом с «Феррари»

Экс-пилот Ф-1: втайне надеялся, что Хэмилтон станет чемпионом с «Феррари»
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43-летний голландский автогонщик Роберт Дорнбос, выступавший в Формуле-1, заявил, что надеялся на восьмой титул 40-летнего Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Я втайне надеялся, что есть хоть какой-то проблеск надежды на то, что он станет чемпионом с «Феррари». Что у него будут все необходимые инструменты, что он будет формировать команду по своему усмотрению», — приводит слова Дорнбоса издание Ziggo Sport.

Льюис Хэмилтон пришёл в итальянскую команде в 2025 году после того, как провёл 10 лет в составе «Мерседесе». В немецком коллективе Льюис завоевал шесть титулов, а свой первый — в «Макларене».

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