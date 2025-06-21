Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дорнбос — о возможном переезде «Феррари» в Англию: нужен другой тип мышления

Дорнбос — о возможном переезде «Феррари» в Англию: нужен другой тип мышления
Комментарии

43-летний голландский автогонщик Роберт Дорнбос, выступавший в Формуле-1, прокомментировал возможное открытие новой базы «Феррари» на территории Великобритании, о чём ранее сообщил чемпион «Королевских гонок» Нико Росберг.

«Это была почти английская организация, работающая в Италии. Теперь у вас француз, который руководит, работает в Италии, с французским гонщиком и англичанином, который приходит с большим багажом. Кто-то, кто не получает должного признания, но также недостаточно быстр.

Я думаю, что этого можно достигнуть из Маранелло, но нужен другой тип мышления», — приводит слова Дорнбоса издание GPblog.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: втайне надеялся, что Хэмилтон станет чемпионом с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android