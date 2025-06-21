Дорнбос — о возможном переезде «Феррари» в Англию: нужен другой тип мышления

43-летний голландский автогонщик Роберт Дорнбос, выступавший в Формуле-1, прокомментировал возможное открытие новой базы «Феррари» на территории Великобритании, о чём ранее сообщил чемпион «Королевских гонок» Нико Росберг.

«Это была почти английская организация, работающая в Италии. Теперь у вас француз, который руководит, работает в Италии, с французским гонщиком и англичанином, который приходит с большим багажом. Кто-то, кто не получает должного признания, но также недостаточно быстр.

Я думаю, что этого можно достигнуть из Маранелло, но нужен другой тип мышления», — приводит слова Дорнбоса издание GPblog.