Вассёр высказался о своих отношениях с Хэмилтоном и Леклером

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о взаимоотношениях с 40-летним британским гонщиком и семикратным чемпионом серии Льиюсом Хэмилтоном и 27-летним монегаском Шарлем Леклером.

«Сейчас с Льюисом и Шарлем, я думаю, у нас в целом хорошие отношения. У нас есть чёткая цель. Мы знаем, что должны работать. Мы знаем, что должны стремиться вперёд. Но настроение в команде очень хорошее. И это основа, если вы хотите восстановиться и победить. Здесь есть всё необходимое. Всё готово для хороших результатов, и в целом мы работаем хорошо», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.