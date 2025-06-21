Экс-пилот IndyCar высоко оценил навыки Макса Ферстаппена

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф высоко оценил навыки четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Это настолько впечатляюще, что он делает. Это продолжается последние два года, он как бы находится на отдельном острове с этой машиной. От этого складывается ощущение, что он выступает один. Он ведёт команду в борьбе за Кубок конструкторов, он делает всё возможное.

Чувствуется, что он всегда выжимает все 100% как из своей машины, так и из самого себя. Почти нулевое количество ошибок, и он совершает их так редко и так мало. Испания в некотором роде стала исключением из-за того, что Расселл тормозил позже. Но даже это не было ошибкой, это была эмоция — моральная ошибка, а не просто какой-то недостаток механический как пилота», — приводит слова Хинчклиффа издание GPblog.