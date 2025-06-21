Экс-пилот Формулы-1: Норрис не дотягивает до уровня Пиастри

43-летний голландский автогонщик Роберт Дорнбос, выступавший в Формуле-1, заявил, что Ландо Норрис из «Макларена» не дотягивает до уровня своего напарника Оскара Пиастри.

«О чём говорит инцидент в Канаде? О том, что Ландо не дотягивает до уровня Оскара. Я думаю, Оскар действительно является пилотом с чемпионским менталитетом и в ближайшем будущем у него будет много титулов. Тогда и появляется разница между очень хорошим гонщиком, который может выигрывать Гран-при, и тем, кто находится на вершине, но не обладает этим волшебным даром.

Например, в истории уже были такие примеры — [Дэвид] Култхард, [Марк] Уэббер, [Роберт] Дорнбос (смеётся). Отличные пилоты, но есть ещё Себастьян Феттель, который всегда проходит на два-три поворота быстрее, и если учесть, что это происходит во время Гран-при… И то, как он пилотирует, как защищается, Оскар — это совсем не то, что Норрис», — приводит слова Дорнбоса издание Racingnews365.