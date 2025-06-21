Хинчклифф объяснил, в чём хорош Ферстаппен как догоняющий
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Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф объяснил преимущество четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в роли догоняющего пилота на примере Гран-при Канады, где Макс занял второе место.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
«Его способность заключается в том, что он может просто выкладываться по максимуму из недели в неделю, каждый уикенд, на любой трассе. Он — неизбежность. В Канаде Ферстаппен во всю силу старался атаковать и оказывать давление на Расселла, который был лидером гонки. Постоянное давление — это своего рода основная тактика и главное преимущество, которое вы получаете как гонщик-преследователь. И мы знаем, что Макс очень хорош в этом», — приводит слова Хинчклиффа издание GPblog.
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