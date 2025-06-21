Хинчклифф объяснил, в чём хорош Ферстаппен как догоняющий

Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф объяснил преимущество четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в роли догоняющего пилота на примере Гран-при Канады, где Макс занял второе место.

«Его способность заключается в том, что он может просто выкладываться по максимуму из недели в неделю, каждый уикенд, на любой трассе. Он — неизбежность. В Канаде Ферстаппен во всю силу старался атаковать и оказывать давление на Расселла, который был лидером гонки. Постоянное давление — это своего рода основная тактика и главное преимущество, которое вы получаете как гонщик-преследователь. И мы знаем, что Макс очень хорош в этом», — приводит слова Хинчклиффа издание GPblog.