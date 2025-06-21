Монтойя — об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: у него не было другого выбора

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«У Льюиса не было другого выхода, кроме как уйти, потому что ему предлагали однолетний контракт. Это похоже на ту ситуацию, как была у Фернандо Алонсо в «Альпин». Команда хотела, чтобы он подписал новый контракт на один год, а в «Астон Мартин» ему предложили то, чего именно хотел он», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи GPToday.

Напомним, нынешний сезон является первым для Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари». После 10 этапов сезона-2025 Хэмилтон располагается на шестом месте в личном зачёте, набрав 79 баллов. Его напарник Шарль Леклер имеет в активе 104 балла и находится на одну строчку выше семикратного чемпиона мира.