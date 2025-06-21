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Эксперт считает, что Ферстаппен выиграл бы за рулём «Макларена» уже восемь-девять гонок

Эксперт считает, что Ферстаппен выиграл бы за рулём «Макларена» уже восемь-девять гонок
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Журналист издания De Telegraaf, эксперт Эрик ван Харен высказался о выступлениях четырёхкратного и действующего пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне и предположил, как бы сложился сезон для нидерландца, если бы он был пилотом «Макларена».

«Норрис и Пиастри сейчас очень нестабильны. Мы видели, как выступал Ферстаппен в 2023 году, когда у него уже был богатый опыт. Позади осталось 10 гонок. Сколько из них выиграл бы Ферстаппен, если бы выступал за «Макларен»? Как минимум восемь или девять», — приводит слова ван Харена F1Maximaal.

В нынешнем сезоне Ферстаппен записал на свой счёт две победы и занимает третью позицию в личном зачёте.

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