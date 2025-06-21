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Монтойя: Ферстаппен и Расселл — два самых желанных пилота на рынке

Монтойя: Ферстаппен и Расселл — два самых желанных пилота на рынке
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации вокруг контракта Джорджа Расселла с «Мерседесом», который истекает в конце этого года.

«Джордж был в плохом настроении с тех пор, как он пришёл в Формулу-1, потому что он присоединился к «Мерседесу», который из команды, побеждавшей во всех гонках, превратился в команду, не побеждавшую ни в одной гонке. Так что ему было грустно и трудно, но он сильно повзрослел и проделал хорошую работу. Но сейчас проблема в том, что у него всё ещё нет контракта.

Лично я предполагаю, что после этой победы они уже подписали бы с ним контракт и обеспечили бы ему место, потому что он и Макс, вероятно, являются двумя самыми желанными игроками без контракта. У Макса в теории есть контракт, а Джордж — самый востребованный пилот, у которого сейчас нет контракта. Если посмотреть на это так, что «Ред Булл» может прийти с большими деньгами, чтобы обезопасить себя на случай ухода Макса. Но хочет ли он быть напарником Макса? Уверен на 100%, что нет», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

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