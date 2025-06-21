Даннер: «Феррари» выставляет себя на посмешище

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о команде «Феррари» и её стратегическом подходе во время гонок.

«На месте босса команды я бы сказал всем, что больше не должно быть никаких споров и ехидных замечаний. Поставил это как приказ. Команда просто выставляет себя на посмешище, если люди продолжают говорить и при этом не слышат друг друга. История с Леклером и его инженером — просто абсурдная.

Но если я знаю, что меня выведут в телеэфир, то я бы крепко задумался, стоит ли мне нажимать на кнопку радио. Это совет всем участникам. Противоречия могут возникать, это нормально. Но в таких случаях не нужно говорить по радио, а обсуждать позднее», — приводит слова Даннера Motorsport-Magazin.